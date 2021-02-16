Многодетные родители смогут уходить в отпуск в удобное для них время

Госдума во втором чтении приняла законопроект, позволяющий многодетным родителям получить приоритет при выборе дат отпуска в удобное для них время.

Преимущественное право на отпуск распространится на работников с тремя и более детьми до 18 лет при условии, что младшему — не больше 14 лет. Сейчас такой льготой могут воспользоваться только многодетные работники, чьи дети не старше 12 лет.

«Такое решение позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать маткапитал за третьего ребенка, но не всем. А только семьям из регионов с наиболее низкой рождаемостью. Выплаты предлагается начислять с 1 января 2022 года.