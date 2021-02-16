Супер-томограф за 86 млн рублей обследует малышей Ленобласти

Новый аппарат МРТ установлен в областной Детской клинической больнице.

Как отмечают медики, новый аппарат хорош тем, что может корректировать мелкие движения, что очень важно при проведении диагностики у малышей: теперь ребенок может немного двигаться во время сканирования. До настоящего момента около трех десятков исследований в месяц детям раннего возраста приходилось проводить под седацией — . Теперь в части случаев — этого можно будет избежать.

Аппарат был закуплен в рамках нацпроект «Здравоохранения». В кабинете МРТ Детской клинической больницы работают два высококлассных врача-рентгенолога, два рентгенолаборанта и инженер.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в отделении лучевой диагностики ЛОКОД в начале июля появились два новых аппарата для компьютерной томографии, которые позволяют дать наиболее точные данные о состоянии внутренних органов: аппараты проводят исследование по 128 срезам. В Кузьмолово также проводят диагностику и лечение онкозаболеваний легких и органов грудной клетки.

Также в отделение поступил Магнитно-резонансный томограф стоимостью 74 100 000 рублей, комплекс УЗИ за 15 млн рублей и микроскоп за 13,8 млн рублей, эндовидеохирургическая стойка,

Отметим, что в Тихвине вышел на проектную мощность первый в Ленобласти центр амбулаторной онкологической помощи. Всего открыты пять центров амбулаторной онкологической помощи в Тихвинском, Кингисеппском и Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах.