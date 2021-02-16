Службы МЧС сообщили о возгорании в гостинице «Выборгская» в Приморском районе. Людей эвакуировали, а пожар локализовали.

По предварительной информации в пятиэтажном здании гостинцы горела случилось возгорание на территории 15 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности — 1-БИС. Однако уже в 16:44 его удалось локализовать.

В здании не было постояльцев, так как в это время гостиница полностью арендована строительной компанией, сотрудники которой проживали в номерах. На время тушения пожара были эвакуированы 30 человек, сообщили в «Фонтанке».