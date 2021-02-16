Спутниковая система предотвратила угон Hyundai Santa Fe за 1,9 млн в Мурино

По информации ivbg.ru, 15 февраля в полицию Всеволожского района сообщили об угоне Hyundai Santa Fe за 1,9 млн рублей с улицы Шувалова в Мурино.

Автомобиль принадлежит дистрибьютору корейского автопроизводителя ООО «Хендэ Мотор СНГ». Однако угонщику не удалось довести дело до конца. Оператор спутниковой системы заблокировал двигатель автомобиля на 44-м километре внутреннего кольца КАД, напротив Ржевского лесопарка.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в ДТП на «Коле» погибла семья, ехавшая из Петербурга. Среди погибших двое детей – 8-летняя девочка и 5-летний мальчик.