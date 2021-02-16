В Кингисеппе ищут педофила, пристававшего к 8-летней девочке возле школы

В полицию Кингисеппского района обратилась жительница Кингисеппа. По словам женщины, 15 февраля к ее 8-летней дочери приставал незнакомый мужчина.

Это произошло недалеко от школы № 1. Женщина сообщила, что мужчина предлагал девочке пойти к нему домой и несколько раз дотронулся до ее куртки. По словам самой девочки, мужчина «неславянской внешности».

Злоумышленник был одет в черные куртку и шапку, синие джинсы. С собой имел сумку черного цвета. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Колпино 10-летняя девочка сбежала из дома. Позже ее тело нашли в петле на детской площадке.