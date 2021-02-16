Директор турфирмы получил условный срок из-за обмана 50 петербуржцев

Общий причинённый ущерб оценивается в 5 млн рублей.

Петербургский суд вынес приговор директору турфирмы «ТМТ» Сергею Бойкову, которого обвинили в мошенничестве в крупном размере. На него завели уголовное дело после того, как вскрылось, что он заключил договоры на 52 путевки и оставил петербуржцев без туров.

С 2018-го по 2019 год он продал 52 путевки. Общий причинный ущерб составил 5 млн рублей. По решению суда Бойкову грозит пять лет условно и испытательный срок на четыре года, сообщает 78.ru.