Для библиотек Ленобласти закупят оборудование для инвалидов на 10 млн рублей

Лестничные и гусеничные подъемники, пандусы, поручни, инвалидные коляски и тактильные таблички — все это скоро появится появятся в библиотеках, районных домах культуры и досуговых центрах Ленобласти.

Для 26 учреждений культуры выделили субсидию в размере 10 млн 600 тысяч рублей на новое оборудование. Помимо прочего, в досуговых учреждениях появятся учебные пособия и информационные стенды для слабовидящих, электронные видеоувеличители и кнопки вызова персонала.

На сайте пресс-службы правительства Ленобласти также сообщается, что часть субсидии получит выборгская городская библиотека Алвара Аалто, школа искусств Выборга и социокультурный центр «Тэффи» в Тихвине.