Санкт-Петербург достойно справился с пандемией, эпидситуация улучшается – Александр Беглов

Санкт-Петербург достойно справился с первой и второй волной пандемии коронавируса, сейчас эпидемиологическая ситуация улучшается, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Мы пережили две волны пандемии… Была проделана огромная подготовительная работа, мы перепрофилировали под работу с коронавирусной инфекцией 24 учреждения здравоохранения… Сегодня могу уверенно сказать, что город достойно справился с пандемией», — сказал Беглов на заседании городского правительства в онлайн-режиме.