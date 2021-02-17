Санкт-Петербург достойно справился с пандемией, эпидситуация улучшается – Александр Беглов

Санкт-Петербург достойно справился с первой и второй волной пандемии коронавируса, сейчас эпидемиологическая ситуация улучшается, сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Мы пережили две волны пандемии… Была проделана огромная подготовительная работа, мы перепрофилировали под работу с коронавирусной инфекцией 24 учреждения здравоохранения… Сегодня могу уверенно сказать, что город достойно справился с пандемией», — сказал Беглов на заседании городского правительства в онлайн-режиме.
«Сегодня эпидемиологическая ситуация улучшается, активно идет вакцинация (от COVID-19 – ред.)», — добавил губернатор Санкт-Петербурга.
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