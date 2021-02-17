До конца 2023 года участок дороги Копорье — Ручьи, проходящий через Ломоносовский и Кингисеппский районы, приведут в порядок

Согласно госконтракта подрядная организация заасфальтирует 12 километров гравийного участка от Копорья до Головкино. Также запланирована расчистка полосы отвода, замена водопропускных труб, монтаж локальных очистных сооружений. Непосредственно в Головкино дорожники сделают тротуары и поставят освещение.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».

Отметим, что в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. Документ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.