Коллекторов Ленобласти за год оштрафовали на 1,2 млн рублей

За 2020 год коллекторские агентства Ленобласти были оштрафованы на 1 миллион 250 тысяч рублей за неправомерные действия в отношении граждан.
Как сообщает УФССП по Ленобласти, за прошлый год было составлено 15 протоколов об административных правонарушениях в отношении коллекторских агентств: «Национальная служба взыскания», «Юнона», «Региональная служба взыскания», «Эверест», НАО «Первое коллекторское бюро» и «М.Б.А. Финансы». Всего арбитражный суд рассмотрел 18 административных дел о неправомерных действиях в отношении граждан.
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