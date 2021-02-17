Коллекторов Ленобласти за год оштрафовали на 1,2 млн рублей

Автор: Гузель Галимова
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За 2020 год коллекторские агентства Ленобласти были оштрафованы на 1 миллион 250 тысяч рублей за неправомерные действия в отношении граждан. 

Как сообщает УФССП по Ленобласти, за прошлый год было составлено 15 протоколов об административных правонарушениях в отношении коллекторских агентств: «Национальная служба взыскания», «Юнона», «Региональная служба взыскания», «Эверест», НАО «Первое коллекторское бюро» и «М.Б.А. Финансы». Всего арбитражный суд рассмотрел 18 административных дел о неправомерных действиях в отношении граждан.

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01.02.2021 420
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