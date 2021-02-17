Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 12 828, до 4 112 151 — оперштаб

Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 12 828, до 4 112 151, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Это наименьший показатель с 9 октября, когда было зарегистрировано 12 126 случаев.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) –12 828 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1302 (10,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 4 112 151 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,31%.