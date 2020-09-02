Пять городов из Ленобласти выиграли 300 млн руб. на благоустройство

Кириши, Волхов, Ивангород, Новая Ладога, Сясьстрой стали победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

«Эта победа — большое достижение для нас. На федеральном уровне победили пять городов Ленинградской области. Это говорит о высоком качестве проектов, поддержанных жителями», — отметил заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

В Киришах воплотят проект парка «Прибрежный», расположенный на правом берегу реки Волхов. В Волхове предстоит обустроить парадную часть центральной площади для проведения мероприятий и досуга жителей. В Ивангороде будут обустраивать квартал Парусинка, застроенный в XIX веке промышленником и меценатом Штиглицем в стилистике северной Европы. В Новой Ладоге воссоздадут атмосферу старинного купеческого города на берегу реки Волхов у пр. Карла Маркса за Староладожским каналом. В Сясьстрое обустроят городской парк и пляж «Сосновый бор» на берегу реки Сясь.

Напомним, что всего в этом году в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 100 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 69 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.

В 2019 году в рамках программы 83 муниципальным образованиям Ленобласти направили более 1,32 млрд рублей. На эти средства было благоустроено 49 дворовых и 73 общественные территории. Семь проектов благоустройства Ленобласти, выполненных в 2019 году, включены в реестр лучших практик Минстроя России. Также по итогам Всероссийских конкурсов прошлых лет в Ленобласти уже благоустроен Смоляной мыс в Выборге, ведется благоустройство в Луге, воплотят проекты в Сосновом Бору и Гатчине.