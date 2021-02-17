Школьные музеи Ленобласти заняли пять призовых мест на конкурсе Музея Победы

Видеоролики школьных музеев получили пять из восьми первых мест в конкурсе «Месяц Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

Работы ленинградских школьников стали лучшими в номинациях «Экскурсовод», «Видеоэкскурсия», «Оригинальный сюжет». Приз зрительских симпатий достался музею «Родник» Кипенской школы.

Также Ленобласть заняла первое место в программе «Школьный Музей Победы» по количеству подключившихся школ к проекту «Месяц Санкт-Петербурга и Ленинградской области» — 71 школьный региональный музей – участник программы.

Отметим, в этом году лучшим школьным музеем в СЗФО стал музей «Живая связь времен» из Лодейного Поля. Всего в финал вышли 150 музеев-победителей регионального этапа конкурса, но победителями стали 94 школы. Они получат по 300, 200 и 100 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.