Подробности: банк в Кудрово мог ограбить на 1,5 млн рублей и $7000 постоянный клиент

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Кудрово Всеволожского района 16 февраля около 18:25 ограбили отделение «Сбербанка» на Европейском проспекте. Добычей грабителя стали 1,5 млн рублей и $7000.

Мужчина на фото пришел в отделение с пакетом, достал предмет, похожий на пистолет, и передал кассиру записку. В сообщение содержались угроза взрывом и требование передать деньги. Кассир выполнила требование.

По ее словам, грабитель сказал, что у него на входе стоят два сообщника. Достал пакет, протянул его через лоток и приказал складывать туда деньги. Сказал, что следит за ее руками, и если она нажмет кнопку, отделение «взлетит на воздух».

Кассир предположила, что это мог быть постоянный клиент. Грабитель вел себя уверенно, сразу нашел в конце зала за углом кассу. Также у него было знакомое лицо.

Фото: telegram-канал Mash на Мойке и 78.ru