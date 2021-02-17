В Ленобласти пройдет V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В период с 24 по 28 февраля 2021 года в Ленинградской области пройдет V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Цель мероприятия – повышение престижа рабочих профессий, привлечение молодежи в производственные секторы экономики и сферу услуг, совершенствование образовательных программ с учетом российских и международных требований к профессиональным компетенциям.

Соревнования в рамках Регионального чемпионата пройдут в 12 городах и населенных пунктах Ленинградской области по 53 компетенциям.

Организаторы мероприятия: Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и Региональный координационный центр движения Ворлдскиллс в Ленинградской области. Узнать о конкурсе можно на сайте lenfond.ru.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что школьные музеи Ленобласти заняли пять призовых мест на конкурсе Музея Победы.