ЕИРЦ возобновил очный прием граждан в семи районах Ленобласти и Сосновом Бору

Но жителям Ленобласти по-прежнем необходимо соблюдать “масочный” режим и дистанцию.
Как сообщает пресс-служба центра, очный прием клиентов возобновился в Бокситогорском, Кировском, Ломоносовском, Лодейнопольском, Лужском, Приозерском, и Тосненском районах, а также в Сосновоборском округе. Все офисы вернулись к прежнему режиму работы.
Напомним, большую часть услуг ЕИРЦ можно получить через личный кабинет или на сайте компании.
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16.02.2021 145