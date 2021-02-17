ЕИРЦ возобновил очный прием граждан в семи районах Ленобласти и Сосновом Бору

Но жителям Ленобласти по-прежнем необходимо соблюдать “масочный” режим и дистанцию.

Как сообщает пресс-служба центра, очный прием клиентов возобновился в Бокситогорском, Кировском, Ломоносовском, Лодейнопольском, Лужском, Приозерском, и Тосненском районах, а также в Сосновоборском округе. Все офисы вернулись к прежнему режиму работы.

Напомним, большую часть услуг ЕИРЦ можно получить через личный кабинет или на сайте компании.