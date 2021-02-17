Подробности: в лобовом ДТП возле Ковашей погиб водитель – тело заблокировало в салоне

Как сообщал ivbg.ru, 17 февраля недалеко от деревни Коваши в Ломоносовском районе столкнулись большегруз и легковой автомобиль. Стали известны подробности происшествия.
ДТП произошло около 14:00. Лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль марки Chevrolet и грузовик Iveco. Обе машины после удара отбросило в кювет. Погиб водитель легкового автомобиля.
Его тело оказалось зажато в поврежденном салоне. Его извлекли сотрудники 71-й пожарно-спасательной части. Данные погибшего устанавливаются.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что дагестанец откусил женщине кусок уха и избил ее в отеле Санкт-Петербурга.
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17.02.2021 111
Фото: Мой Сосновый Бор, ВК