Подробности: в лобовом ДТП возле Ковашей погиб водитель – тело заблокировало в салоне

Как сообщал ivbg.ru, 17 февраля недалеко от деревни Коваши в Ломоносовском районе столкнулись большегруз и легковой автомобиль. Стали известны подробности происшествия.

ДТП произошло около 14:00. Лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль марки Chevrolet и грузовик Iveco. Обе машины после удара отбросило в кювет. Погиб водитель легкового автомобиля.

Его тело оказалось зажато в поврежденном салоне. Его извлекли сотрудники 71-й пожарно-спасательной части. Данные погибшего устанавливаются.

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Фото: Мой Сосновый Бор, ВК