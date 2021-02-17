Серьезное ДТП произошло 17 февраля за деревней Коваши Ломоносовского района Ленобласти.

На кадрах видно, что от удара легковушка улетела в кювет, а большегруз выбросило на обочину. Очевидцы сообщают, что водитель легковушки погиб. На месте уже работают спасатели. Обстоятельства произошедшего выясняются.