Неподалеку от Коваши столкнулись большегруз и легковушка — фото

Автор: Гузель Галимова
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Серьезное ДТП произошло 17 февраля за деревней Коваши Ломоносовского района Ленобласти.

На кадрах видно, что от удара легковушка улетела в кювет, а большегруз выбросило на обочину. Очевидцы сообщают, что водитель легковушки погиб. На месте уже работают спасатели. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Неподалеку от Коваши столкнулись большегруз и легковушка - фото Ломоносовский район, Ленобласть, Коваши, ДТП
Неподалеку от Коваши столкнулись большегруз и легковушка - фото Ломоносовский район, Ленобласть, Коваши, ДТП
Неподалеку от Коваши столкнулись большегруз и легковушка - фото Ломоносовский район, Ленобласть, Коваши, ДТП
Неподалеку от Коваши столкнулись большегруз и легковушка - фото Ломоносовский район, Ленобласть, Коваши, ДТП
Фото: Мой Сосновый Бор, ВК
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Неподалеку от Коваши столкнулись большегруз и легковушка - фото Ломоносовский район, Ленобласть, Коваши, ДТП
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