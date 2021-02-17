Серьезное ДТП произошло 17 февраля за деревней Коваши Ломоносовского района Ленобласти.
На кадрах видно, что от удара легковушка улетела в кювет, а большегруз выбросило на обочину. Очевидцы сообщают, что водитель легковушки погиб. На месте уже работают спасатели. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: Мой Сосновый Бор, ВК
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17.02.2021 111