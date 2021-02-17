В Петропавловской крепости в ближайшее время проведут ремонт

Пресс-служба Музея истории Петербурга сообщила о подготовке к реставрационным работам в 20-ти казематах Петропавловской крепости. Также в порядок приведут помещения Екатерининской куртины и расширят вход в Иоанновский равелин.

Ремонт казематов памятника архитектуры начнется уже в скором времени, сообщает издание «АБН». Работы будут проходить на трех аварийных частях Гранитного фасада. Об этом стало известно по итогам совещания председателя городского комитета по культуре Константина Сухенко и директора Музея истории Петербурга Владимира Кириллова.

«Уже в самое ближайшее время требуется начать реставрацию трех аварийных участков Гранитного фасада Петропавловской крепости и 20 казематов Екатерининской куртины, а также предусмотреть расширение входной зоны Иоанновского равелина», — отмечается в пресс-службе музея.