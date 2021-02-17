«Ростелеком» построил первую в России подводную линию связи Кингисепп – Калининград

«Ростелеком» завершил строительство первой подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Кингисепп – Калининград протяженностью 1115 км в обход территории сопредельных государств.

«Новая высокоскоростная линия обеспечит независимость и повысит надежность присоединения самого западного региона к федеральной цифровой инфраструктуре – ранее использовались только наземные линии связи, проходящие по территории других стран», – сообщили сотрудники «Ростелекома»

Пропускная способность линии Кингисепп – Калининград составляет 100 Гбит/с. Потенциал расширения – до 8 Тбит/с. Параметры линии придадут новый импульс программе цифровой трансформации региона.

«Наше государство уделяет особое внимание вопросу развития Калининградской области. Сегодняшнее событие – дополнительное тому подтверждение», – резюмирует председатель совета директоров ПАО «Ростелеком» Сергей Иванов

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что «Ростерминалуголь» отгрузил на экспорт 220 млн тонн угля. Юбилейная тонна ушла в Индию.