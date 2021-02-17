В Кузьмилово водитель фуры решил погреться автономным отопителем и спалил кабину

На стоянке большегрузов в Кузьмилово произошло возгорание грузовика. Предположительно, кабина фуры полностью выгорела из-за так называемой «автономки».

Публикация с места происшествия появилась в группе Вконтакте «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург». Подробности случившегося пока неизвестны. Не исключается версия поджога.

В пользователи комментариях к публикации отмечают, что такие последствия обычный автономный отопитель вызвать не может.