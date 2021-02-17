В Ленобласти 18 февраля ожидаются морозы до — 18 градусов днем и — 35 ночью

ГУ МЧС по Ленобласти дало прогноз погоды на предстоящие сутки. Похолодание пройдет с переменной облачностью и без осадков.

Портал 47.news со ссылкой на ГУ МЧС Ленобласти передает, что в четверг, 18 февраля, в прибрежных районах области ожидается мороз. Температура воздуха ночью опустится до -29 градусов, а местами и до -35. Днем воздух будет держаться на уровне 18 градусов мороза. Ожидается гололед.

Также сообщается, что скорость ветра ночью будет небольшой — от 2 до 7 м/с. Атмосферное давление будет стабильно.