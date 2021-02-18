Суд Санкт-Петербурга оставил без изменения срок ареста обвиняемой в убийстве мужа-рэпера Марины Кохал

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений срок меры пресечения в виде ареста обвиняемой в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта ( Александра Юшко — наст. имя) Марины Кохал, но исключил из определения суда первой инстанции довода о деформации у Кохал моральных ценностей, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Горсуд изменил постановление Смольнинского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Марине Кохал, исключив из текста довод о деформации у Кохал моральных ценностей. В остальном — без изменений», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Двадцать шестого декабря 2020 года Смольнинский районный суд продлил Кохал срок содержания под стражей по 28 февраля. Адвокаты просили избрать домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы, меру.

По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, «внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу».

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Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа — как она предположила, от передозировки наркотиков — расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца, а позже продлевали меру несколько раз.