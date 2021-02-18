На шести трассах в Ленобласти ограничено движение 18 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

км 142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Сегодня, 9 февраля, в Светогорске Выборгского района Ленобласти запустили движение по временному мосту через реку Унтерниска, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор...

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км 0-37 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 08:00 до 20:00, уборка снега перед СБО;

км 19-37 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, уборка снега перед СБО;

км 0-15 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка обочин от снега;

км 0-37 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка обочин от снега;