На шести трассах в Ленобласти ограничено движение 18 февраля

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола”:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 08:00 до 20:00, уборка снега перед СБО;
  • км 19-37 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, уборка снега перед СБО;
  • км 0-15 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка обочин от снега;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка обочин от снега;
  • км 19-37 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка обочин от снега.
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