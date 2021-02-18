Таксист на черном BMW изнасиловал пассажирку в Отрадном

По информации ivbg.ru, ночью 17 февраля в полицию Кировского района обратилась 37-летняя жительница города Отрадное.

Около 02:00 она вызвала такси, чтобы поехать к друзьям. На вызов приехал черный автомобиль марки BMW. Водитель довез ее к павильонам на улице Щурова, затем пересел на заднее сидение, заломил ей руки и изнасиловал.

Пострадавшая также сообщила, что у насильника неславянская внешность. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Ивангороде умерла 13-летняя школьница. Ее подруги говорят, что она увлекалась мистикой.