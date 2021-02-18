В интернете появилась петиция за отмену повышенных пенсий чиновников в России

На сайте change.org создана петиция, адресованная президенту России Владимиру Путину и Государственной думе Российской Федерации.

Создатель петиции требует приравнять пенсии российских чиновников к выплатам рядовым гражданам. По словам автора, это не зависть или стремление сделать кому-то плохо, а рациональный ход.

«Повысить пенсии простых смертных можно только одним способом, приравняв их к пенсиям «верхушки». Либо у всех 14 тысяч, либо у всех 50 или даже 100», – размышляет создатель петиции

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Владимир Путин предложил подумать над введением продуктовых сертификатов для бедных в России.