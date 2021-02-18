«Жемчужный прапорщик» Бойко признан виновным в избиении полицейского, но осужден условно

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 1,5 годам условно Вадима Бойко, известного как «жемчужный прапорщик», за насилие в отношении сотрудника полиции.

По версии следствия, в сентябре 2020 года Бойко ударил в лицо помощника дежурного в отделе полиции по Красногвардейскому району. Согласно материалам дела, «причинив боль и телесное повреждение в виде кровоподтека в области нижней челюсти слева».

В момент совершения преступления Бойко находился в состоянии алкогольного опьянения. На суде он признал вину и принес извинения потерпевшему.

Вадим Бойко получил прозвище «жемчужный» из-за браслета на руке во время разгона митинга в Санкт-Петербурге в 2010 году. Тогда он называл митингующих «хорьками», а также бил дубинкой по голове одного из них. Его действия были признаны превышением должностных полномочий, и в 2011 году он получил 3,5 года условно. Спустя два года он стал фигурантом дела о стрельбе в кафе, получив еще три года условного срока.

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