В ответ на обращения граждан проведена проверка площадки с отходами рядом с Янино

В ответ на обращения граждан 18 февраля сотрудники областных эконадзора и природоохранной прокуратурой организовали проверку земельного участка в Янино, прилегающий к предприятию МПБО-2.

По информации граждан, на указанном участке проводилась незаконная деятельность по обращению с отходами. Сотрудники надзорных ведомств установили, что территория сдается собственником в аренду. На участке располагались твердые строительные и коммунальные отходы.

Лаборатория ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» произвела отбор проб. После установления класса опасности будет определена степень вины собственника и арендатора территории. Возбуждено дело об административном правонарушении. Изъята на штрафную стоянку одна спецмашина.

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