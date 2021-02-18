В Ленобласти очистят реки Хревица и Коваши

В реках Хревица и Коваши скопилось много природных загрязнений, которые появляются в силу естественных причин. Работы пройдут в этом году.

Также продолжается мониторинг 51 водоема, в частности, рек Нева, Оредеж, Оять, Паша, Свирь, Вуокса, Луга, Сясь и озер Шугозеро, Сяберо. На очистку водоемов региону выделили из федерального бюджета 92 миллиона рублей, для этого Ленобласть вступила в нацпроект по сохранению уникальных водных объектов.

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Напомним, что Александр Дрозденко объявил 2021-й годом чистой воды. За полгода в Ленобласти установят более 20 станций по очистке воды.