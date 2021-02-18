На проспекте Большевиков «Приора» ехала задом наперед — видео

Очевидец заснял на видео, как белая «Лада Приора» ехала по одной из основных транспортных магистралей города задом наперед. Автор видео хочет сообщить о нарушителе в ГИБДД.

Видео нарушения опубликовал портал «Мегаполис«. По словам автора ролика, в салоне «Приоры» находились двое мужчин средних лет. Судя по госномеру, нарушители прибыли из Дагестана.

«Сперва развернулись, перекрыв движение, а потом продолжили путь задним ходом. Когда я проезжал мимо, то видел через открытое окно, как сидели и ржали», — рассказал очевидец.