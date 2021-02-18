Участник митингов и провластных фракций Дмитрий Мякшин найден мертвым в Токсово

Как сообщает fontanka.ru, 21-летний активист Дмитрий Мякшин найден мертвым в Токсово во Всеволожском районе Ленинградской области. Его искали в Санкт-Петербурге более недели.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», Дмитрий Мякшин ушел из дома 28 января и не вернулся. «Ротонда» сообщает, что уже некоторое время молодой человек посещал вечеринки за городом и злоупотреблял наркотиками.

Обстоятельства смерти Дмитрия на момент подготовки публикации неизвестны.

В 2017 году на тогда еще 17-летнего Дмитрия Мякшина было возбуждено уголовное дело за нападение на полицейского. На митинге 12 июня на Марсовом поле он упал на сотрудника правопорядка и выбил ему зуб. Получив наказание в виде условного срока, Дмитрий Мякшин изменил свои политические предпочтения, вступил в «Молодую гвардию Единой России», а затем и в провластное движение «Поколение Z».

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что «жемчужный прапорщик» Бойко признан виновным в избиении полицейского, но осужден условно.