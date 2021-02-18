Из горящего дома в Приозерске эвакуировали инвалида, ребенка и женщину

Пожар охватил 10 квадратных метров квартиры дома, расположенного на улице Чапаева в Приозерске Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 18 февраля в 15:53. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 16:30 – менее чем за час.

Из квартиры спасатели на руках вынесли мужчину-инвалида. Этажом выше по маршевой лестнице эвакуированы женщина с ребенком. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что на пожаре в Кировском районе сгорел 65-летний хозяин дома.