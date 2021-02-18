Житель Гатчины отправится в колонию строгого режима за кражу деталей с грузовиков

Двое мужчин в Гатчинском районе два года назад распорядились чужим имуществом — пять фур общей стоимостью в 3,5 млн рублей были распилены на части.
В четверг, 18 февраля стало известно о заведении уголовного дела по статье 160 УК РФ. Двум жителям Гатчинского района вменяют растрату чужого имущества в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2018 году подозреваемые получили на хранение пять грузовых автомобилей стоимостью 3,5 миллиона рублей. Спустя время, злоумышленники распилили чужое имущество газовыми резаками и распорядились им по своему усмотрению.
Одному из обвиняемых суд назначил 2 года и 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельник отделался условным сроком.
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