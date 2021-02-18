На февральские праздники в Ленобласть придет северное сияние

Жителям Санкт-Петербурга и Ленобласти удастся посмотреть на удивительное природное явление уже в ближайшие дни — на длинных февральских праздниках.

О приближающемся ветре из корональной дыры в Ленинградскую область рассказали в Telegram-канале «Охотники за Авророй» со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды.

Солнечный ветер будет дуть из корональной дыры, растянувшейся от южного полюса до солнечного экватора. Такая позиция наиболее эффективна по воздействию на планету. Первое сияние можно будет рассмотреть уже 20 февраля в вечернее время.