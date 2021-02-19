Более 79 тысяч безработных зарегистрировано в Санкт-Петербурге, но их число постепенно снижается

Более 79 тысяч безработных зарегистрировано в Санкт-Петербурге, при этом их количество стабилизировалось и постепенно снижается, сообщил в четверг директор городского государственного автономного учреждения «Центр трудовых ресурсов» Алексей Чистяков.

«На сегодняшний день численность зарегистрированных безработных граждан Санкт-Петербурга составляет 79,2 тысячи человек. Ситуация на рынке (труда) … остается напряженной», — сказал он журналистам.

«При этом общее количество безработных граждан, состоящих на учете в (этом) качестве, в последнее время стабилизировалось и постепенно снижается уже в течение нескольких месяцев», — отметил Чистяков.

По его словам, при этом потребность в работниках, заявленная работодателями в адрес службы занятости населения, более чем в 2 раза ниже.

«Заявленная … в феврале 2021 года (в адрес) службы занятости потребность в работниках составляет 36,4 тысячи … вакансий, из них по рабочим профессиям – 21 тысяча, то есть более 50%», — уточнил Чистяков.

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Он добавил, что несмотря на значительное количество безработных, в Санкт-Петербурге по-прежнему ощущается нехватка квалифицированных рабочих, что обуславливает приток мигрантов как из России, так и из стран СНГ.