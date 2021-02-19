Из-за морозов на полигонах ЗВО развернули более 30 пунктов обогрева

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Из-за аномальных холодов на военных полигонах в Ленобласти развернуто более 30 специальных пунктов обогрева. 

В некоторых районах региона ночью температура опускается до -32 градусов. Командование воинских частей и соединений приняло дополнительные меры по сохранению здоровья военнослужащих при проведении тактических занятий, сообщают в пресс-службе ЗВО.

Из-за морозов на полигонах ЗВО развернули более 30 пунктов обогрева Полигоны, Ленобласть, ЗВО, военнослужащиеФото: пресс-служба ЗВО
Из-за морозов на полигонах ЗВО развернули более 30 пунктов обогрева Полигоны, Ленобласть, ЗВО, военнослужащиеФото: пресс-служба ЗВО

Пункты представляют собой металлические модули с отопителями. Военнослужащие могут спрятаться внутри от холодного воздуха и выпить горячий чай.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти приступили к вакцинации от COVID-19 участников парада Победы в Петербурге. К слову, Песков заявил, что Парад Победы в 2021 году точно состоится.

Автор