Число случаев COVID-19 в России выросло на 13 433 до 4 139 031 – оперштаб

Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 13 433 до 4 139 031, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) –13 433 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1462 (10,9%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 139 031 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,33%.