Шесть полос движения организуют на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию автомобильной дороги А-181 «Скандинавия», следующей от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией.

Проект предусматривает реконструкцию участка с 65-го по 100-й километр, в рамках которой количество полос движения возрастет с двух до шести с увеличением ширины земляного полотна с 15 до 35 м.

Также будут переделаны четыре развязки в двух уровнях, построены три надземных пешеходных переходов, обустроены системы освещения и управления движением.

Для реализации проекта будут привлечены средства из федерального бюджета. Исполнитель – ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

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