Глава региона вручил государственные награды военнослужащим Ленобласти

Торжественная церемония награждения прошла в Доме правительства Ленинградской области.

«Мы гордимся героическими страницами нашей истории, великими подвигами старших поколений и конечно возлагаем надежды на поколение подрастающее», — сказал губернатор Александр Дрозденко.

Александр Юрьевич отметил, что уже нельзя считать 23 февраля только мужским праздником, так как сегодня в армии служат женщины, выполняющие служебный долг наравне с мужчинами.

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23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В этот день принято поздравлять всех мужчин и восславлять такие качества, как мужество, стойкость духа и отвагу. Мало кто в курсе, что этому празднику уже без малого 100 лет. Но большинство, пожалуй, знает о его истории не так уж много. Ivbg.ru рассказывает для своих читателей, когда и почему появился День защитника Отечества.