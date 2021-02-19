В Ленобласти продолжают штрафовать за выход на лед

Автор: Гузель Галимова
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Инспекторы ГИМС Ленобласти провели очередной рейд по водоемам Ленобласти. 

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инспекторы побывали в Волховском районе Ленобласти. С нарушителями запрета выезда на лед провели инструктажи о соблюдении правил безопасности и составили протоколы об административном нарушении. МЧС напоминает — выезд любого транспорта на лед запрещен.

Фото: МЧС Ленинградской области.
В Ленобласти продолжают штрафовать за выход на лед рейд, мчс, Ленобласть, Воховский район
В Ленобласти продолжают штрафовать за выход на лед рейд, мчс, Ленобласть, Воховский район
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В Ленобласти продолжают штрафовать за выход на лед рейд, мчс, Ленобласть, Воховский район
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