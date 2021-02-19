В Ленобласти продолжают штрафовать за выход на лед

Инспекторы ГИМС Ленобласти провели очередной рейд по водоемам Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инспекторы побывали в Волховском районе Ленобласти. С нарушителями запрета выезда на лед провели инструктажи о соблюдении правил безопасности и составили протоколы об административном нарушении. МЧС напоминает — выезд любого транспорта на лед запрещен.