В Ленобласти продолжают штрафовать за выход на лед

Инспекторы ГИМС Ленобласти провели очередной рейд по водоемам Ленобласти.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инспекторы побывали в Волховском районе Ленобласти. С нарушителями запрета выезда на лед провели инструктажи о соблюдении правил безопасности и составили протоколы об административном нарушении. МЧС напоминает — выезд любого транспорта на лед запрещен.
Фото: МЧС Ленинградской области.
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