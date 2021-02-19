Фото: пожар сжег дом в Подпорожье – вытаскивать детей из огня помогала школьница

Пожар охватил 105-метровый дом, расположенный на улице Садовой в микрорайоне Погра в Подпорожье.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 18 февраля в 10:13. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Внутри дома во время возгорания находились хозяйка с двумя детьми – годовалым мальчиком и восьмилетней девочкой.

Во время происшествия мимо проходила школьница 14-16 лет. Бросив рюкзак у калитки, она побежала на помощь – ей передавали детей через окно. По словам хозяйки сгоревшего дома, мимо проходили мужчины, но помогла только это девочка. Затем она взяла рюкзак и ушла в сторону школы. Женщина даже не успела узнать ее имя.

Информация о других пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.