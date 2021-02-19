Двоих зажало в машине после ДТП у деревни Велье

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло днем 19 февраля на 381 километре трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога», у поворота на деревню Велье Бокситогорского района Ленобласти.

По предварительной информации, столкнулись Toyota Camry и Skoda Octavia. В результате ДТП в Toyota оказались зажаты два человека. 

Прибывшие на место аварии спасатели деблокировали пострадавших и передали бригаде скорой помощи.

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18.02.2021 90
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