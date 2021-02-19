Новый законопроект будет регулировать ненормированные рабочие дни, чтобы работодатель слишком часто не привлекал сотрудников к работе.

Новая инициатива обещает избавить россиян от переработок и даст дополнительные социальные гарантии. Сейчас уже действуют дополнительные отпускные дни за ненормированный рабочий день. Новая инициатива увеличит количество дней отпуска.

Работодатели часто заставляют сотрудников перерабатывать, пользуясь неточной формулировкой ненормированного рабочего дня. Авторы законопроекта отмечают, что ненормированность это эпизодическое привлечение работника к труду за пределами основных временных рамок, а не непрерывный труд в произвольное время дня и ночи.

Вопрос подняли в связи вынужденной удаленкой, вводимой во время пандемии. Об этом рассказали в Невских новостях.