В Петербурге может ухудшиться качество воздуха из-за песков из Сахары

В сторону Северной столицы движется облако пыли из пустыни Сахара. Под угрозой может оказаться видимость на улицах и качество воздуха.
К европейским странам приближается огромное облако песчаной пыли из крупнейшей жаркой пустыни планеты. Согласно космическим наблюдениям оно может оказаться и в Петербурге сообщают «Известия».
«Ветер и погодные условия могут переносить пыль на тысячи миль, прежде чем она окончательно осядет на поверхность, что делает жизненно важным точное предсказание направления шлейфа и видимости при нем», – сообщают в Copernicus.
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19.02.2021 43