В Петербурге может ухудшиться качество воздуха из-за песков из Сахары

В сторону Северной столицы движется облако пыли из пустыни Сахара. Под угрозой может оказаться видимость на улицах и качество воздуха.

К европейским странам приближается огромное облако песчаной пыли из крупнейшей жаркой пустыни планеты. Согласно космическим наблюдениям оно может оказаться и в Петербурге сообщают «Известия».

«Ветер и погодные условия могут переносить пыль на тысячи миль, прежде чем она окончательно осядет на поверхность, что делает жизненно важным точное предсказание направления шлейфа и видимости при нем», – сообщают в Copernicus.