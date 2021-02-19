В Волховском районе пьяный мужчина поджег керосином свою жену

В пятницу, 19 февраля в Волховском районе пострадала женщина от рук пьяного мужа. Сообщается, что ее жизни ничего не угрожает.

Информацией поделился портал 78.ru со ссылкой на свои источники в экстренных службах. Семейная ссора, из-за которой мужчина вышел из себя, произошла в районе 21:30 в Волховском районе. Отмечается, что семейные разборки происходили не первый раз за день — в течение дня на адрес места жительства буйной пары уже приезжала полиция.

Во время повторного визита правоохранителей, мужчина был пьян и уже успел поджечь свою супругу. Женщина отделалась обгоревшими волосами. От помощи медиков она отказалась.

О мере ответственности поджигателя волос своей жены пока неизвестно.