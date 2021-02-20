Напавший на охрану дипмиссии в Санкт-Петербурге может иметь психическое расстройство – источник

Мужчину, напавшего на охранника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, увезли в психиатрическую больницу, сообщил источник в силовых структурах.

«Мужчину увезли в психиатрическую лечебницу. Предположительно, у него психическое заболевание», — сказал собеседник.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что в четверг мужчина ранил ножом сотрудника учреждения на улице Бонч-Бруевича в Петербурге, нападавший обезврежен и доставлен в полицию. По адресу улица Бонч-Бруевича, 1В располагаются генконсульство Украины, а также банк «Открытие».

Госпогранслужба Украины заявила, что на ее сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения.

Вам будет интересно Видео: охранника консульства Украины несколько раз ударили ножом – его увезли на скорой Охранника украинской дипломатической миссии в доме № 1 на улице Бонч-Бруевича в Санкт-Петербурге 19 февраля ударил ножам 34-летний Назар С. После... 19.02.2021 93

По данным пресс-службы Госпогранслужбы Украины, мужчина без объяснения и видимых на то причин набросился на пограничника сразу, как только ему открыли дверь. По предварительным данным, задержанный был записан на прием в генконсульство.