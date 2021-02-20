Волонтеры из Ленобласти получили медали и грамоты, подписанные Путиным

Волонтеров из Ленобласти Дарью Воронину и Алису Косареву наградили за участие в акции #МыВместе.

Девушки получили подписанные Владимиром Путиным медали и грамоты «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимной помощи «#МыВместе». В разгар пандемии COVID-19 они помогали пожилым людям, находящимся в группе риска.

Дарья и Алиса одни из первых откликнулись на акцию и принимали около пяти заявок в день: ходили в магазины и аптеки за продуктами и лекарствами, выносили мусор.