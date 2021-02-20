В Ломоносовском районе глава стройфирмы незаконно присвоил землю за 5,5 млн рублей

В Ленобласти задержали 45-летнего гендиректора строительной компании, его подозревают в незаконном завладении земельным участком.
По версии правоохранителей, он вместе с неустановленными сотрудниками администрации муниципального образования в Ломоносовском районе незаконно завладел земельным участком площадью в 7 876 кв. м. Его стоимость – 5 миллионов 419 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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