В Ломоносовском районе глава стройфирмы незаконно присвоил землю за 5,5 млн рублей

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти задержали 45-летнего гендиректора строительной компании, его подозревают в незаконном завладении земельным участком.

По версии правоохранителей, он вместе с неустановленными сотрудниками администрации муниципального образования в Ломоносовском районе незаконно завладел земельным участком площадью в 7 876 кв. м. Его стоимость – 5 миллионов 419 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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