Мужчину, лежавшего в снегу у дома, обнаружил наряд ОВО Росгвардии. Он выпрыгнул в окно, убегая от двух неизвестных, ворвавшихся в его квартиру.

Инцидент произошел в квартире на Народного Ополчения в Кировском районе. Патрулировавший территорию наряд ОВО Росгвардии обнаружил лежащего в снегу у дома мужчину. Он рассказал им что в его квартиру ворвались двое неизвестных и начали избивать его. Испугавшись, мужчина выпрыгнул из окна со второго этажа. В квартире же оставался его брат, инвалид второй группы.

Сотрудники ОВО Росгвардии обнаружили в квартире двух пьяных мужчин. Также в квартире был инвалид, которому незваные гости успели нанести физические травмы в область головы.

Нарушителей увезли в полицию для выяснения обстоятельств. Хозяина квартиры госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в «Фонтанке».