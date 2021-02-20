В доме на Приозерском шоссе соседи услышали стрельбу и вызвали полицию. Стрелком оказался мигрант без регистрации, решивший «опробовать» найденное оружие прямо в помещении.

Сотрудники полиции задержали мигранта, устроившего стрельбу в доме на Приозерском шоссе. Как оказалось, мужчина, делавший ремонт в квартире, нашел в сейфе охотничье ружье. Сначала он решил «опробовать» его в ванной комнате и открыл стрельбу. После чего с оружием вышел на лестничную клетку.

Соседи, услышавшие шум, вызывали полицию. Стрелок был задержан и доставлен в полицию. Оказалось у мигранта не было регистрации.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело. В ходе инцидента пострадавших нет. Об этом рассказали Невские новости.